Завідувач відділення Броварської ЦРЛ підозрюється у смерті пацієнта

Прокуратура Київської області оголосила завідувачу відділення анестезіології та інтенсивної терапії Броварської центральної лікарні підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Читайте такожВ Одесі розслідують причини смерті пацієнтки приватної психіатричної клінікиВстановлено, що до реанімаційного відділення лікарні був доставлений чоловік, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Завідувач відділення внаслідок недбалого ставлення до своїх професійних обов'язків не забезпечив пацієнту якісного догляду, в результаті чого потерпілий помер, стверджують у прокуратурі.

Досудове розслідування триває.