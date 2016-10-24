Завідувач відділення Броварської ЦРЛ підозрюється у смерті пацієнта

17:59, 24 жовтня 2016
Новини регіонів
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Завідувач відділення внаслідок недбалого ставлення до своїх професійних обов'язків не забезпечив пацієнту якісного догляду, в результаті чого потерпілий помер, стверджують у прокуратурі.

Прокуратура оголосила підозра завідувачу відділення Броварської ЦРЛ з-за смерті пацієнта / Фото: crimeavector.com.ua

Прокуратура Київської області оголосила завідувачу відділення анестезіології та інтенсивної терапії Броварської центральної лікарні підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Читайте такожВ Одесі розслідують причини смерті пацієнтки приватної психіатричної клінікиВстановлено, що до реанімаційного відділення лікарні був доставлений чоловік, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Завідувач відділення внаслідок недбалого ставлення до своїх професійних обов'язків не забезпечив пацієнту якісного догляду, в результаті чого потерпілий помер, стверджують у прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

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