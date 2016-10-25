Житомирщина: серед учнів Кмитівської школи-інтернату зафіксовано спалах гепатиту А
09:19, 25 жовтня 2016Новини регіонів
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За оперативним первинним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області серед учнів Кмитівської спецшколи-інтернату Коростишівського району зафіксовано спалах вірусного гепатиту А.
Перебіг хвороби у дітей - лекого та середнього ступенів тяжкості / Фото: УНІАН
При проведенні епідеміологічного розслідування у осередку контактних дітей по класах обстежено на Ig M до HAV, в результаті чого було виявлено та госпіталізовано ще 17 хворих.
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Захворювання перебігає в легкому (5 осіб) та середньому (12 осіб) ступенях тяжкості. В епідемічному осередку встановлено медичне спостереження за контактними, проведена поточна та заключна дезінфекція.
Протиепідемічні заходи в осередках тривають. Ситуація перебуває на контролі Держпроспоживслужби в Житомирській області.
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