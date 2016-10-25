Житомирщина: серед учнів Кмитівської школи-інтернату зафіксовано спалах гепатиту А

При проведенні епідеміологічного розслідування у осередку контактних дітей по класах обстежено на Ig M до HAV, в результаті чого було виявлено та госпіталізовано ще 17 хворих.

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Захворювання перебігає в легкому (5 осіб) та середньому (12 осіб) ступенях тяжкості. В епідемічному осередку встановлено медичне спостереження за контактними, проведена поточна та заключна дезінфекція.

Протиепідемічні заходи в осередках тривають. Ситуація перебуває на контролі Держпроспоживслужби в Житомирській області.