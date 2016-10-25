У Києві в офісі інтернет-магазину вилучили психотропні речовини на 500 тис. грн

У Києві поліцейські управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності НПУ 24 жовтня вилучили в офісі інтернет-магазину психотропні речовини на 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, затримано організатора, продавця та оператора інтернет-магазину.

Згідно з повідомленням, магазин діяв у всесвітній мережі тривалий час, його реклама проходила на різних форумах та була розміщена на стінах будинків у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Миколаєві та інших. Оплату наркозлочинці отримували у криптовалюті «bitcoin», яку потім виводили на картку одного з популярних банків держави. З абонентами вони спілкувалися за допомогою мессенджерів Jabber, Telegram, Skype та Viber. Наркотики своїм замовникам відправляли кур’єрськими службами. Також торгували шляхом «закладок», тобто, безконтактного збуту.

Читайте такожЗатримано працівників служби надзвичайних ситуацій, які торгували психотропамиПід час обшуку в офісі інтернет–магазину, який знаходився в квартирі організатора, вилучено пігулки екстазі, метамфетамін, курильні суміші (спайси), марихуану та інші наркотичні і психотропні речовини. Також вилучено оргтехніку, зошити із записами, товарно-транспортні накладні тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та збут наркотичних і психотропних речовин), відповідно до якої правопорушникам може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.