У Києві ліквідували цех з виготовлення фальсифікованої горілки

У Києві правоохоронці ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки в промислових масштабах.

Читайте такожВ Україні кількість жертв фальсифікованого алкоголю стала ще більшоюЯк повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва, під час проведення обшуків в складських приміщеннях на території Деснянського та Святошинського районів правоохоронцями вилучено понад 10 тонн фальсифікованої горілчаної продукції, значна кількість акцизних марок, обладнання для виготовлення та розливу продукції, грошові кошти від здійснення незаконної діяльності.

Читайте такожУ пацієнтів, які отруїлися сурогатним алкоголем, порушуються процеси згортання крові - токсикологПравоохоронцями встановлені особи, причетні до виготовлення фальсифікованої горілки. В даний час, повідомили в столичній прокуратурі, за місцем проживання п'ятьох фігурантів проводяться обшуки та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Слідчі дії тривають.