У Дніпрі затримали чоловіка, який через Інтернет збував анаболіки та психотропи

У Дніпрі працівники управління з обслуговування Дніпропетровської і Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності НПУ 25 жовтня затримали місцевого жителя, який через Інтернет збував заборонені анаболічні стероїди та психотропні речовини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, під час обшуку в квартирі зловмисника вилучено різних підконтрольних препаратів на 100 тис. грн.

Доставка психотропних речовин і анаболіків клієнтам з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Львова здійснювалася за допомогою популярної кур'єрської служби.

Читайте такожУ Києві в офісі інтернет-магазину вилучили психотропні речовини на 500 тис. грнСтосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею 321 Кримінального кодексу України (пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин). Максимальна санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.