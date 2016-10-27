Дніпровський військовий госпіталь повернуто у власність держави

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Fаcebook.

«За поданням Військової прокуратури сьогодні Вищий господарський суд повернув у власність держави Дніпровській військовий госпіталь», - написав він.

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Як заявив Луценко, «спробам російського банку дестабілізувати роботу базового лікувального закладу АТО покладено край».

Як повідомлялося, до 2007 року будівля госпіталю була в держвласності, але потім вона була відчужена з метою реконструкції. В 2008 році новий власник звернувся у «ВТБ Банк» для отримання кредиту на реконструкцію під заставу будівлі.

Однак проект з реконструкції будівлі не був реалізований. Військовий госпіталь потрапив у власність російського банку.