Штаб Ахметова продовжить доставляти гуманітарну допомогу в населені пункти "сірої зони"

Майже 1,5 року «мобільні» волонтери надають допомогу жителям найвіддаленіших і важкодоступних населених пунктів на непідконтрольній території і в «сірій зоні», зазначила координатор Штабу Римма Філь.

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«Найбільш актуальним напрямком роботи Штабу залишається гуманітарна продуктова допомога. За 500 днів своєї роботи мобільні бригади Штабу зробили 300 виїздів у віддалені та важкодоступні населені пункти Донецької області. Робота у такому форматі показала свою ефективність. За цей час волонтери об'їхали 90% прифронтової території. У населені пункти, що потерпають найбільше, зокрема, Піски, намагаємося регулярно доставляти допомогу», - розповіла Римма Філь.

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З логістичного центру Штабу в Маріуполі мобільні бригади виїжджають в «сіру зону» до 4 разів на тиждень. На непідконтрольній території, крім щоденних виїздів, також працюють напівстаціонарні пункти. Це дозволяє оперативно видати допомогу більшій кількості людей з комфортним для них графіком і без черг. Так працювали в Амвросіївці, Новоазовську, Вуглегірську.

За весь час роботи мобільні бригади видали понад 225 тисяч дорослих і дитячих продуктових наборів. Всі отримувачі допомоги - найбільш соціально незахищені категорії населення. З жовтня люди в глибинці почали отримувати оновлені продуктові набори.

У листопаді волонтери Гуманітарного штабу планують відвідати 94 населених пункти в «сірій зоні» і на непідконтрольній території. Серед них: Очеретине, Бугас, Гранітне, Харчовик, Чермалик, Карлівка, Краматорськ, Новоазовськ. Всього планується видати 17,4 тис. продуктових наборів для дорослих, дітей і годуючих мам. З детальним графіком виїздів мобільних бригад у листопаді можна буде ознайомитися на сайті Штабу найближчим часом.