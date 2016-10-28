У Вінниці проходить Міжнародний конгрес з інклюзивної освіти

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, конгрес відбувається 27-28 жовтня на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

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«Важливою складовою успішного розвитку інклюзивної освіти є фахова робота педагога, яка базується на новітніх розробках та методиках викладання для всіх без винятку учасників освітнього процесу. Ще з раннього віку діти з інвалідністю повинні мати не лише рівні права, а й рівні можливості для участі в житті соціуму», - наголосила у привітанні учасникам конгресу дружина президента України, голова Фонду Петра Порошенка Марина Порошенко.

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Мета заходу – актуалізація проблем і визначення стратегії розвитку освіти дітей із особливими потребами в Україні.

У ході робочих засідань форуму його учасники презентували доповіді з психологічного супроводу осіб з інвалідністю в інклюзивному просторі, а фахівці з Італії ділилися досвідом в соціально-виховній роботі, організації навчання та реабілітації дітей з особливими потребами.

Захід проходить за сприяння Міністерства освіти та науки України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради за участі провідних фахівців з Польщі, Словаччини, США та України.

Учасники Міжнародного конгресу мають намір напрацювати пропозиції для впровадження інклюзивної освіти на законодавчому рівні.

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Довідка. У березні 2016 року Благодійний Фонд Порошенко розпочав роботу в напрямку формування рівних прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

В липні 2016 року спільно з Міністерством освіти й науки розпочато трирічний науково-педагогічним експеримент «Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області». За півроку теоретико-практичні тренінги пройшли майже 800 працівників галузі освіти; 19 шкіл у пілотному регіоні прийняли до себе особливих першокласників.