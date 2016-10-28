На Луганщині дівчинка отримала поранення, потрапивши в мінну пастку - ОБСЄ

Про це на брифінгу заявив перший заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хуг, інформує "112 Україна".

"У підконтрольній так званої "ЛНР" Селезнівці вона отримала серйозні поранення, коли спрацювала мінна пастка під час того, як вона намагалася набрати воду з колодязя", - сказав він.

Нагадаємо, раніше бойовики з великокаліберної артилерії потрапили по лікарні в Попасній.