На Луганщині дівчинка отримала поранення, потрапивши в мінну пастку - ОБСЄ
10:44, 28 жовтня 2016Новини регіонів
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У селищі Селезнівка Луганській області 11-річна дівчинка отримала поранення, потрапивши в мінну пастку.
Фото: УНІАН
Про це на брифінгу заявив перший заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хуг, інформує "112 Україна".
"У підконтрольній так званої "ЛНР" Селезнівці вона отримала серйозні поранення, коли спрацювала мінна пастка під час того, як вона намагалася набрати воду з колодязя", - сказав він.
Нагадаємо, раніше бойовики з великокаліберної артилерії потрапили по лікарні в Попасній.
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