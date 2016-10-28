У Львові з отруєнням госпіталізовано 8 осіб, які харчувались у їдальні католицького університету

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, усі постраждалі напередодні, 26 жовтня, харчувались в їдальні Українського католицького університету, який знаходиться на вул. Козельницькій, 2-а. Вони вживали млинці з м’ясом і курячі крильця.

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Серед госпіталізованих - 4 студенти університету, троє дітей віком 5, 10 та 12 років, а також 24-річна жінка-кухар університетської їдальні.

Стан пацієнтів середньої тяжкості. Потерпілим проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідна медична допомога.

Протиепідемічні заходи тривають, списки контактних осіб уточнюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.