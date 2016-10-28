У Кривому Розі ліквідовано підпільне виробництво горілки

У Кривому Розі співробітники Державної фіскальної служби 27 жовтня припинили діяльність підпільного цеху з виробництва горілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДФС у Дніпропетровській області, під час обшуків вилучено контрафактної продукції на 300 тис. грн.

«Вилучено майже 1500 літрів спирту в пластикових пляшках та навіть бочках, близько 300 тетрапаків об’ємом по 3 л кожний з готовою продукцією з написами різних елітних брендів», - йдеться у повідомленні.

Підпільне виробництво на території гаражного кооперативу організували двоє місцевих жителів, які реалізували горілку через мережу Інтернет та служби доставки під вигаданими іменами.

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Відносно них відкрито кримінальне провадження за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Наразі відібрані зразки спиртовмісних рідин направлені на проведення експертизи, встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Слідчі дії тривають.