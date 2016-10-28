Київ виділив 1,5 млн грн на розробку проекту з реконструкції лікарні №4

Столична влада виділила 1,5 млн грн на розробку проектної документації з реконструкції клінічної лікарні №4 та відкриттям там сучасного інфекційного відділення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції лікарні та ознайомлення зі станом інфекційного відділення, інформує прес-служба столичного голови.

За його словами, роботи з реконструкції стартують з наступного року. "Це відділення було побудоване ще в 1972 році. Після цього ремонту тут не відбувалося, і приміщення перебуває в жахливому стані. Гідних умов немає ні для пацієнтів, ні для персоналу. Ми виділяємо гроші на реконструкцію, і в наступному році розпочинаємо роботи. Тут повинно бути сучасне інфекційне відділення. 1,5 млн грн ми вже виділили на проектну документацію. Найближчим часом будемо мати чіткі цифри, скільки грошей потрібно на цей проект. Будемо вкладати гроші міста, а також залучати інвесторів", - зауважив Кличко.

Читайте такожУ Києві за рахунок інвестицій побудуть новий медцентр та відремонтують туберкульозну лікарнюМер додав, що неодноразово наголошував на неефективності існуючої системи охорони здоров’я. "Нам необхідно змінити систему, коли гроші виділяються на ліжко-місця. На сьогодні у Києві приблизно 3000 ліжко-місць, які не задіяні. Тому ми плануємо перейти на страхову медицину, де гроші будуть "йти" за пацієнтом. Від цього виграють і лікарі, і пацієнти", - прокоментував він.

За словами Кличка, столична влада робить все, щоб медична галузь Києва відповідала найкращим стандартам. "Ми зараз проводимо інвестиційні конкурси, залучаємо зацікавлені сторони, щоб інвестувати в медичну галузь, будувати сучасні лікарні", - додав столичний голова.