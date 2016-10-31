На Вінниччині чоловік впав у 15-метрову криницю без води - лікарі рятують його життя
У ці хвилини вінницькі медики борються за життя 53-річного жителя райцентру Тростянець. Санавіацією його доправили в обласний центр після важких травм.
Вранці 31 жовтня в смт. Тростянець Вінницької області чоловік впав у криницю. Рятувальники дістали потерпілого та передали медикам, які боряться за його життя.
Про це Вінниця.info повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Олександр Кутовий.
Читайте такожУ Вінниці впроваджують програму інформатизації медичної галузіУ ці хвилини вінницькі медики борються за життя 53-річного жителя райцентру Тростянець. Санавіацією його доправили в обласний центр після важких травм, які чоловік отримав в результаті падіння у криницю.
«Наскільки відомо, чоловік намагався почистити криницю у сусідів. Та впав у неї. У нього важкі травми кінцівок. Криниця глибиною 15 метрів. Там води не було», - розповів Олександр Кутовий.