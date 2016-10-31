У Києві заарештували підозрюваних у збуті амфетаміну у Військовому інституті телекомунікації

Печерський районний суд Києва за клопотанням військової прокуратури заарештував осіб, які налагодили у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації збут психотропної речовини «амфетамін».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Водночас ухвалою суду визначено розмір застави для підозрюваних в сумі 435 тис. грн та 290 тис. грн, йдеться в повідомленні.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у військовій прокуратурі заявили про затримання двох курсантів Військового інституту телекомунікації та інформатизації та цивільної особи, які збували на території навчального закладу амфетамін.

Читайте такожУ Києві в офісі інтернет-магазину вилучили психотропні речовини на 500 тис. грнВстановлено, що цивільна особа протягом тривалого часу доставляла в інститут психотропну речовину, яку передавала двом курсантам, а вони, у свою чергу, збували її іншим військовослужбовцям інституту. У такий спосіб вони реалізували понад 130 грамів амфетаміну на суму більш як 50 тис. грн.

Усім трьом особам повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб).