У центрі Одеси третій день залишаються без опалення поліклініки, школи, дитсадки

У центрі Одеси через аварію на теплотрасі з 29 жовтня без опалення залишаються близько 100 багатоквартирних житлових будинків, школи, дитсадки, медзаклади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради в мерії повідомив 1-й заступник міського голови Одеси Анатолій Орловський.

Читайте такожОдещина стане пілотним регіоном із впровадження західної системи екстреної медицини«Сталася аварія на теплотрасі діаметром 700 мм, в районі Глухого моста (вузький тунель, прокладений під залізничним насипом, між вулицями Одарії і Балківською - УНІАН). Ми у вихідні працювали цілодобово. Сьогодні роботи тривають...», - сказав Орловський.

Через аварію, за його даними, без теплопостачання залишилися близько 212 абонентів – близько 100 житлових будинків, 8 шкіл, 5 дитсадків та 8 медичних установ.

За словами першого віце-мера, складність робіт полягає у специфіці 50-метрової ділянки теплотраси, що проходить через залізницю - складно витягти проблемну трубу.

Орловський додав, що в даний час ведеться монтаж теплотраси.

«Постараємося вночі її змонтувати, щоб завтра тепло почало надходити», - уточнив Орловський.

Читайте такожВ Одесі чотири людини отримали тілесні ушкодження в результаті негодиМер Одеси Геннадій Труханов розпорядився за необхідності (на розсуд адміністрації) призупинити на два дні відвідування шкіл і дитсадків, які залишилися без опалення, щоб попередити захворювання дітей.

«Ми зробимо все можливе, щоб у найкоротші терміни усунути неполадки», - підкреслив Труханов.

За даними синоптиків, сьогодні в Одесі буде до 7 градусів тепла. На завтра, 1 листопада, обіцяють від +1 до +4.