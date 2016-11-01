Штаб Ахметова доставить у листопаді продукти більш як 17 тисячам мешканців глибинки Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 17 450 жителів «сірої зони» і віддалених районів на непідконтрольній території Донецької області у листопаді отримають продукти від Штабу. Мобільні бригади волонтерів планують відвідувати села від 2 до 4 разів в тиждень. Дорослі продуктові набори будуть видаватися найбільш соціально незахищеним категоріям населення. Дитячі набори отримають родини, у яких є діти до 35 місяців.

Читайте такожБільш як 75 тис. продуктових наборів видав Штаб Ахметова матерям Донбасу«У листопаді наші волонтери планують відвідати 94 населених пункти, як на лінії зіткнення, так і у віддалених районах на непідконтрольній території. Заплановані виїзди в Очеретине, Бугас, Гранітне, Пищевик, Чермалик, Карлівку, Краматорськ, Новоазовськ. Всього понад 17 тисяч дорослих, дітей і годуючих мам отримають продуктові набори», ‒ розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу.

Читайте такожШтаб Ахметова продовжить доставляти гуманітарну допомогу в населені пункти "сірої зони" Далі публікуємо графіки виїздів мобільних бригад у листопаді 2016 року. Також детальну інформацію про видачу допомоги можна дізнатися на гарячій лінії Штабу 0800 509 001.

Графік роботи мобільних бригад у листопаді 2016 року в «сірій зоні» дивіться тут.