В Одесі усиновили знайденого на вулиці 3-річного хлопчика, який піддавався жорстоким катуванням

В Одесі усиновили знайденого в травні на вулиці 3-річного хлопчика, який піддавався жорстоким катуванням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, дитина, яка була знайдена 31 травня на вулиці в Суворівському районі Одеси, здобула любов і турботу батьків.

Читайте такожВ Одесі на вулиці виявлена сумка з новонародженою дівчинкоюЗа словами головного лікаря спеціалізованого Будинку дитини №1 Валентини Карташової, в якому до моменту усиновлення перебував малюк, за рішенням Київського суду Одеси, дитина в даний час передана в нову сім'ю.

Його батьків розшукати не змогли.

Наголошується, що раніше хлопчику, який постраждав від жорстокого поводження, були проведені необхідні хірургічні операції і надана інша медична допомога в повному обсязі.

Читайте такожВ Одесі знайшли 3-річного малюка, якого тривалий час катувалиЯк повідомляв УНІАН, 31 травня в Одесі випадковий перехожий звернув уваги на малолітню дитину, яка одна рано вранці перебувала на вулиці. Хлопчик був виснажений і поранений, про себе нічого не міг повідомити.

Дитину відразу ж доставили в реанімаційне відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Медики діагностували у неї множинні гематоми, удари, порізи (рубці від старих, гнійні рани і свіжі), а також скальповані рани лобної частини голови.

Хлопчику зробили кілька операцій.