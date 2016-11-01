57 поранених дітей Донбасу пройшли реабілітацію за допомогою Штабу Ахметова

57 поранених дітей з Донбасу отримали допомогу Гуманітарного штабу Ріната Ахметова в рамках проекту «Реабілітація поранених дітей». З них 53 дитини пройшли курс реабілітаційного лікування в санаторіях України. Ще чотирьом були видані технічні й індивідуальні засоби реабілітації. Про це в ході прес-брифінгу розповіли координатор Штабу Римма Філь та керівник напрямку «Адресна допомога» Юлія Герасименко.

«У базі Гуманітарного штабу зареєстровано 163 поранених дитини. Це ті сім'ї та ті діти, з якими ми зв'язувалися, з якими ми продовжуємо спілкуватися і яким була запропонована або надана допомога. Ми допомагаємо у кожному випадку індивідуально. Допомагаємо ліками, проведенням операцій, засобами реабілітації. І розуміючи, що поранені діти – це системна проблема, в березні 2016 року Штаб Ріната Ахметова запустив проект «Реабілітація поранених дітей». Всім пораненим дітям, які потребували реабілітації, було надано допомогу в необхідному обсязі», ‒ розповіла Римма Філь.

З проханням про допомогу на гарячу лінію Штабу дзвонили батьки з різних міст Донбасу. 60% звернулися за допомогою в Штаб – жителі непідконтрольних територій. Ще 40% – переселенці і жителі «сірої зони» і мирних територій Донбасу. Найбільше заявок на реабілітацію надійшло з Донецька, Маріуполя, Авдіївки, Краматорська. Також в санаторії приїжджали діти з Антрациту, Гірника, Єнакієвого, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Миколаївки, Новолуганского, Світлодарська, Тошковки, Вуглегірська.

Основні напрямки надання допомоги:

відновлення опорно-рухового апарату;

відновне лікування внутрішніх органів;

корекція стану після оперативного тривалого лікування;

протезування кінцівок;

технічні засоби реабілітації;

лікування неврологічних захворювань.

Читайте такожШтаб Ахметова продовжує адресну допомогу в рамках програми "Ліки дітям"Для проходження реабілітації фахівці Гуманітарного штабу обрали три кращих санаторії України: «Славкурорт» у Слов'янську, «Арктика» в Бердянську і «Великий Луг» у Запоріжжі.

«Кожне звернення, кожне захворювання ми обговорювали та погоджували з батьками та лікарями. Тактика лікування була опрацьована. Всі діти перебували в санаторіях у супроводі батьків. На жаль, обстріл на Донбасі не припиняються. Знову страждають діти. Ми відстежуємо всі випадки поранення дітей і пропонуємо всю необхідну допомогу постраждалим», ‒ пояснила Юлія Герасименко.

В кінці травня 2016 року в запорізький санаторій приїхала і 4-річна Мілана з Маріуполя. Дівчинка отримала важкі поранення і втратила маму в день обстрілу міста у січні 2015 року. «Коли сталася біда, першим, хто надав допомогу, був Гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Нам надали всі необхідні ліки для операції і лікування, витратні матеріали, дитяче харчування. Я також хочу подякувати Штаб за допомогу психолога. Мілані було дуже важко в три рочки втратити маму, отримати травму, бачити, як в п'яти метрах від неї вибухають гради. Вона дуже боялася спалахів світла, стуку дверей, звуку літака. Весь час ховалася, кожну секунду кликала маму. Але психологи нам дуже допомогли і зараз продовжують роботу з онукою»,‒ розповіла Ольга Абдурашитова, бабуся Мілани.

Читайте такожШтаб Ахметова запускає програму відпочинку "Мирне літо – дітям Донбасу – 2016"Після лікування в Дніпропетровську та Києві дівчинці поставили протез, наданий Фондом Фрітца Кройцера. Вже після цього Мілана вирушила на реабілітацію від Штабу Ріната Ахметова. Вона пройшла необхідний комплекс процедур для зміцнення м'язової системи і звикання до протезу. Окремі процедури допомогли дитині стабілізувати стан нервової системи.

«Ми переживаємо кожну трагедію разом з сім'ями. Інакше не можна допомогти по-справжньому і щиро. А допомога Гуманітарного штабу йде від щирого серця. Про кожен випадок поранення дитини знає особисто Рінат Ахметов. Він сам стежить за кожною історією, включається в допомогу. На жаль, потреба в реабілітації залишається. На Донеччині продовжують гинути люди. Гуманітарний штаб готовий і надалі адресно надавати допомогу дітям, постраждалим від конфлікту на сході України. Але ми сподіваємося, що в майбутньому поранених дітей не буде», ‒ сказала Римма Філь.