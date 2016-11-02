Мешканці Дніпра здали більш як 10 л крові для онкохворих дітей

Кожен бажаючий у Дніпрі міг стати донором і здати кров для онкохворих дітей. Акція пройшла в обласній станції переливання крові («Банк крові», пр. Б.Хмельницького, 17), повідомляє сайт міста Дніпра 056.ua.

Підсумки підбили організатори на прес-конференції в ІА "Міст-Дніпро".

Як розповіла виконавчий директор Асоціації молодих донорів України Вікторія Іванова, на сьогодні існує потреба у всіх групах крові.

Читайте такожДо Одеси літаком доставили бійців, поранених в АТО: терміново потрібна кров для переливання"В акції зі здачі крові зареєструвалися понад 40 бажаючих, але до кровоздачі допустили близько 30 осіб. За кілька годин донори здали 12-15 л крові. Частина людей була не допущена через протипоказання, деякі з них не готувалися до процедури, а решта не мали при собі необхідних документів», - зазначила вона.