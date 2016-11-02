"Фармація" витратила цього року 13 млн грн на забезпечення малозахищених киян ліками

Комунальне підприємство «Фармація» витратило цього року 13 млн грн на забезпечення малозахищених киян ліками за соціальними цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні генеральний директор КП «Фармація» Руслан Світлий під час інспекції мережі аптек підприємства, яку проводив Київський міський голова Віталій Кличко.

Світлий поінформував мера столиці, що за 9 місяців цього року за найнижчими цінами – з націнкою в розмірі 1 коп. до ціни виробника – в аптеках «Фармації» було продано 560 тис. упаковок ліків із соціального переліку 211 найменувань вітчизняних препаратів (було обслуговано 450 тис. людей).

За окремою програмою, яка охоплює 15 найменувань ліків проти гіпертонії, у мережі було продано за спеціальними зниженими цінами понад 70 тис. упаковок (обслуговано 60 тис. людей).

«Загалом за карткою киянина за 9 місяців, за нашою статистикою, було обслуговано понад 600 тис. людей, товарообіг склав десь 65 млн грн», – доповів Кличку гендиректор КП «Фармація».

Своєю чергою мер у коментарі журналістам зазначив, що два роки тому КП «Фармація» була збитковим підприємством, і лунали ідеї щодо необхідності його закриття.

Читайте такожМережа комунальних аптек "Фармація" за півроку отримала 3 млн грн прибутку - КМДА

«Було багато охочих купити мережу аптек «Фармація». Але ми змінили керівництво, погасили всі борги й сьогодні підприємство, незважаючи на те, що дотує 13 млн грн на соціальні ліки, є прибутковим і до кінця року, як зазначає очільник КП «Фармація», очікує орієнтовно 17–18 млн грн прибутку. Зверну увагу, це при тому, що «Фармація» несе серйозне соціальне навантаження, важливе для незахищених верств населення», – підкреслив Кличко.

Руслана Світлого було призначено на посаду гендиректора КП «Фармація» у вересні 2014 р.