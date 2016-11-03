У Львові госпіталізовано 30-річного чоловіка, якого збив вантажний потяг
10:36, 03 листопада 2016Новини регіонів
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Чоловіка з важкими травмами госпіталізували до комунальної 8-ї міської клінічної лікарні. Сьогодні зранку чоловіка прооперували.
У Львові вантажний потяг збив молодого чоловіка / Фото: УНІАН
Вночі на 3 листопада у Львові під вантажний потяг № 3632 потрапив чоловік віком близько 30 років. Трапилося це о 2:10 на перегоні Львів-Персенківка, повідомляє Zaxid.net.
Читайте такожУ київському метро потяг збив пасажира, який спустився на коліїЯк інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, чоловіка з важкими травмами госпіталізували до комунальної 8-ї міської клінічної лікарні. Зранку 3 листопада чоловіка прооперували.
Наразі особу та місце проживання постраждалого встановлюють. Причини події з'ясовують.
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