У Львові госпіталізовано 30-річного чоловіка, якого збив вантажний потяг

Вночі на 3 листопада у Львові під вантажний потяг № 3632 потрапив чоловік віком близько 30 років. Трапилося це о 2:10 на перегоні Львів-Персенківка, повідомляє Zaxid.net.

Читайте такожУ київському метро потяг збив пасажира, який спустився на коліїЯк інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, чоловіка з важкими травмами госпіталізували до комунальної 8-ї міської клінічної лікарні. Зранку 3 листопада чоловіка прооперували.

Наразі особу та місце проживання постраждалого встановлюють. Причини події з'ясовують.