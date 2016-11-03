У Дніпрі затримали інтернет-продавця незареєстрованих в Україні сильнодіючих препаратів

У Дніпрі співробітники управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України 2 листопада затримали інтернет-продавця незареєстрованих в Україні підконтрольних, сильнодіючих препаратів та анаболічних стероїдів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, під час обшуку поліцейські вилучили у зловмисника більше 2 літрів та близько 7 тис. пігулок різних препаратів на 1 млн грн.

Підпільний підприємець відсилав клієнтам продукцію за допомогою кур’єрської служби. Виторг він отримував на пластикову картку комерційного банку, та на електронні гаманці Easy Pay і WebMoney.

Наразі вилучені препарати направлені на експертизу.

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Наразі проводяться заходи зі встановлення злочинних зв’язків злочинця, виявлення каналів розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів та інших препаратів.