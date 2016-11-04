На Вінниччині двоє людей отруїлися грибами, чоловік в реанімації

Рятувальникам смт. Крижопіль надійшло повідомлення від чергового лікаря Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування про те, що в приймальне відділення з діагнозом отруєння грибами була доставлена 67-річна жінка та 38-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Читайте такожУ Херсонській області 8 осіб госпіталізовано через отруєння грибами, з них двоє дітейНаразі пенсіонерка знаходиться в терапевтичному відділенні у стабільному стані, а чоловік й досі в реанімаційному відділенні.

Рятувальники Вінниччини застерігають громадян утриматися від вживання у їжу дикорослих грибів.