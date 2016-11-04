На Вінниччині двоє людей отруїлися грибами, чоловік в реанімації
10:18, 04 листопада 2016Новини регіонів
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Рятувальники Вінниччини застерігають громадян утриматися від вживання у їжу дикорослих грибів.
Бліда поганка має на ніжці під капелюшком кільце, внизу ніжки – вольву («оборку») / Фото: discoverlife.org
Рятувальникам смт. Крижопіль надійшло повідомлення від чергового лікаря Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування про те, що в приймальне відділення з діагнозом отруєння грибами була доставлена 67-річна жінка та 38-річний чоловік.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.
Читайте такожУ Херсонській області 8 осіб госпіталізовано через отруєння грибами, з них двоє дітейНаразі пенсіонерка знаходиться в терапевтичному відділенні у стабільному стані, а чоловік й досі в реанімаційному відділенні.
Рятувальники Вінниччини застерігають громадян утриматися від вживання у їжу дикорослих грибів.
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