Житомирська облрада просить зберегти патронажну службу Червоного Хреста України

Житомирська обласна рада просить керівництво держави вжити заходів для збереження патронажної служби Товариства Червоного Хреста України.

«6 жовтня 2016 року Товариство Червоного Хреста України отримало лист від Міністерства охорони здоров'я про скорочення фінансування патронажної служби з жовтня 2016 року з припинення подальшого фінансування взагалі», - сказано у зверненні.

Там також зазначається, що Україна належить до найбільш демографічно старих країн світу. Питома вага населення, старшого працездатного віку, становить 24,7% ,близько 40% якого потребує активного медичного нагляду та реабілітаційних заходів. У демографічному відношенні областей України Житомирська, Вінницька та Чернігівська входять у трійку найстаріших.

У документі наголошується, що саме тому з кожним роком актуальною стає проблема медико-соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам та іншим незахищеним верствам населення через скорочення можливостей їх доступу до отримання медико-соціальних послуг.

«Заснована в 1991 році патронажна служба милосердя Товариства Червоного Хреста України, яка на сьогодні налічує 3 тисячі 90 посад, надає медичну допомогу, здійснює догляд за одинокими престарілими, інвалідами, ветеранами», - сказано у зверненні.

Читайте такожЗа участю Червоного Хреста знайдено понад 500 осіб, які вважалися зниклими безвісти на ДонбасіУ зверненні також наголошується, що отримуючи лише фінансування на зарплату для працівників патронажної служби, вказане товариство самостійно організовує питання ресурсного забезпечення її роботи.

У разі припинення фінансування, робота патронажної служби буде припинена, що призведе до того, що майже 9 тис. її підопічних , які щорічно звертаються по допомогу, залишаться без неї. Крім того, припинять роботу медико-соціальні центри і кімнати Червоного Хреста, банки одягу та пункти прокату речей, необхідних для догляду за важкохворими.

З огляду на це депутати облради просять Верховну Раду та уряд зберегти патронажну службу Товариства Червоного Хреста України шляхом продовження фінансування її з держбюджету.

Читайте такожЧервоний Хрест надав гуманітарну допомогу переселенцям на понад 388 млн грнДовідка УНІАН. У Житомирській області медико-соціальну допомогу надають 135 медичних та 31 молодша медична сестра. Так, в 2015 році медико-соціальну допомогу вдома отримали в області 9 тис. 146 хворих, з них 1 тис 151 інвалід війни та праці, 1 тис. 839 – учасники Другої світової війни. Підопічним надано 599 тис. медичних та 216 соціально-побутових послуг. Серед загальної кількості працівників патронажної служби 56,6% працюють у селах, а 41,3% надають допомогу хворим у Чорнобильській зоні.