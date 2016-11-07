На Луганщині хімзавод забруднив питну воду тоннами шкідливих відходів

У Луганській області одне із підприємств хімічної промисловості зливало у річку Сіверський Донець тонни шкідливих хімічних відходів, що призвело до суттєвого забруднення та зміни властивостей води.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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Таким чином, як заявили в СБУ, завод забруднив 10 км акваторії ріки, яка збагачує питні горизонти Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та інших населених пунктів, є місцем відпочинку населення та найбільшим магістральним каналом для меліорації земель регіону. «У цій зоні зникла водна фауна та загинули водорості», - зазначається в повідомленні.

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За матеріалами СБУ прокуратура Луганської області розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.