У Києві виявили наркопритон, у якому проживала 3-річна дитина

У Києві поліція виявила наркопритон, у якому проживала 3-річна дитина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України, оперативники Департаменту протидії наркозлочинності отримали інформацію, що в одній із столичних квартир збувають і вживають наркотики.

В ході санкціонованого обшуку в будинку 23-річного чоловіка поліцейські вилучили марихуану, пристрої для вживання наркотиків та 5 патронів.

Крім того, в квартирі, перетвореній в наркопритон, оперативники виявили 3-річного сина наркодилера. Дитина була загороджена меблями в порожній кімнаті, спала на килимку на підлозі, а їжу їй передавали через просвіт між меблями і стіною.

Читайте такожВ Одесі усиновили знайденого на вулиці 3-річного хлопчика, який піддавався жорстоким катуваннямПравоохоронці доставили дитину в медичний заклад для обстеження.

Вирішується питання про притягнення фігуранта справи до відповідальності.