У Чернігові шахраї виманили у пенсіонерів понад 200 тис. грн на "лікування" їх сина

У Чернігові у подружньої пари пенсіонерів телефонні шахраї видурили понад 200 тисяч гривень нібито на лікування сина.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області.

Читайте такожДиректор благодійного фонду привласнив гроші, зібрані на лікування бійця АТОЗгідно з повідомленням, вчора в поліцію звернувся 75-річний мешканець Чернігова із заявою про те, що невідомий зловмисник шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами його сім'ї на загальну суму понад 200 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що на стаціонарний телефон заявника подзвонив невідомий і, представившись сином, попросив терміново передати йому гроші на лікування, тому що він потрапив у ДТП і зараз готується до операції. Гроші він попросив передати нібито працівнику поліції, який через кілька хвилин під'їде до під'їзду їхнього будинку.

Жінка зібрала всі заощадження (50 тис. грн і 6 тис. дол. США) і віддала невідомому, який чекав біля під'їзду. Тільки після цього батьки зателефонували синові уточнити, що з ним сталося.

Читайте такожНа Закарпатті шахраї виманюють гроші нібито "на відпочинок дітей із зони АТО"За даним фактом поліція Чернігова відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), яка передбачає ув'язнення на строк від трьох до восьми років.