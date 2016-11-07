У Кривому Розі дівчатка 3 і 6 років госпіталізовані з важким наркотичним отруєнням

У Кривому Розі 6 листопада госпіталізовані дві дівчинки трьох і шести років з первинним діагнозом «отруєння наркотичними речовинами», кома другого ступеня. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, в крові у дітей був виявлений морфін, марихуана і бензодіазепін.

Читайте такожУ Краматорську малюки отруїлися у дитсадку "Білизною"За словами лікарів, зараз стан здоров'я дітей - на рівні середньої тяжкості. Медики вживають заходів для виведення дівчаток зі стану коми.

Поліцейські опитали бабусю і матір дітей, які пояснили, що ні алкогольних, ні наркотичних речовин вдома немає. Того дня діти гуляли у дворі біля будинку, після чого їм стало погано.

Читайте такожУ Хмельницькому 2-річна дівчинка обпекла стравохід миючим засобомВідомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). В даний час проводиться розслідування щодо походження наркотичних речовин.