Супрун з робочим візитом відвідала Вінницьку область (виправлено)

4-го листопада в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун з робочим візитом відвідала Вінницю. Як пише Інформаційна Вінниця, під час зустрічі очільниці МОЗу із медиками регіону головний лікар Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру Володимир Шамрай запитав у в.о. Міністра охорони здоров’я, чи зможуть хворі на рак наступного року розраховувати на державну допомогу в лікуванні.

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- Загальновідомий факт, що онкологічна допомога є найбільш дороговартісна. Лікування онкохороб коштує десятки, а іноді і сотні тисяч гривень. З іншого боку, на жаль, з наступного року в нашій державі не буде прийматися загальнодержавна програма «Онкологія». Тобто всі питання лікування і забезпечення, в тому числі і хіміотерапією, будуть лягати виключно на плечі місцевих бюджетів. Мені дуже б хотілося почути вашу думку і ваше бачення шляхів розвитку і перспектив розвитку на найближчих 5 років вітчизняної онкології, - сказав Шамрай.

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У своїй відповіді очільниця МОЗу не заперечила висловлювання головного онколога Вінниці з приводу того, що держава не прийматиме програму допомоги хворим на рак «Онкологія». Натомість Уляна Супрун заявила, що МОЗ концентруються на профілактиці хвороб, а не на їх лікуванні.

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- Я би хотіла побачити, щоби профілактична медицина працювала, щоб ми мали менше і менше захворювань на онкологічні хвороби. Чому ми мусимо лікувати їх всіх? Тому що ми дуже пізно виявляємо ці хвороби, - вважає пані Супрун.

Судячи з відповіді Уляна Супрун переконана, що якісні послуги сімейних лікарів допоможуть знизити коефіцієнт захворюваності на рак. А в критичних випадках допомогти онкохворим зможуть місцеві бюджети.

Додамо, що також у Вінниці в.о. Міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що з наступного року МОЗ планує запровадити курс «Перший на місці пригоди», а перелік лікарських засобів буде скорочено втричі.