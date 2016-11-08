До Донецька прибула 264-а автоколона Гуманітарного штабу з продуктами

До Донецька прибула 264-а автоколона Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. 17 машин доставили 340 тонн продуктів, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

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З гуманітарного вантажу волонтери сформують 50 тис. дорослих продуктових наборів. Допомога призначена мирним жителям непідконтрольної території Донбасу.

Читайте також57 поранених дітей Донбасу пройшли реабілітацію за допомогою Штабу Ахметова40 тис. продуктових наборів додому самотнім людям похилого віку та інвалідам доставили волонтери Штабу. Як адресно доставляються продукти і як оформити заявку – дивіться тут.

Станом на сьогодні, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 10 млн 357 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидва боки лінії зіткнення.