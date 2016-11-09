У Дніпропетровській області аптекарі торгували кодеїном

У Павлоградському районі Дніпропетровської області, а також у Новомосковську поліція провела обшуки в аптеках. Підсумок — десятки тисяч конфіскованих таблеток.

Читайте такожУ Житомирській області затримали жінку, яка налагодила канал постачання метадонуТак, у Павлоградському районі фармацевти без рецептів торгували небезпечними медичними препаратами, повідомляють у прес-службі ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області з посиланням на слова начальника підрозділу Управління по обслуговуванню Дніпропетровської і Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Сергія Дерези.

Продавалися комбіновані ліки, які мають у своєму складі кодеїн. Зазвичай підпільні хіміки, використовуючи такі препарати, як «Кодтерпін», «Кодетерп», «П'ятирчатка», можуть виготовляти наркотик «дезоморфін».

Читайте такожУ Києві виявили наркопритон, у якому проживала 3-річна дитинаТочно така ж ситуація склалася в Новомосковську, де в одній з аптек правоохоронці провели обшук.

В цілому у аптекарів вилучили близько 30 тисяч таблеток на суму близько 90 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження. Аптекарям загрожує до п'яти років в'язниці.