У Дніпропетровській області аптекарі торгували кодеїном

09:16, 09 листопада 2016
Новини регіонів
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Відкрито кримінальне провадження. Аптекарям загрожує до п'яти років в'язниці.

у аптекарів вилучили близько 30 тисяч таблеток на суму близько 90 тисяч гривень / Фото: УНІАН

У Павлоградському районі Дніпропетровської області, а також у Новомосковську поліція провела обшуки в аптеках. Підсумок — десятки тисяч конфіскованих таблеток.

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Продавалися комбіновані ліки, які мають у своєму складі кодеїн. Зазвичай підпільні хіміки, використовуючи такі препарати, як «Кодтерпін», «Кодетерп», «П'ятирчатка», можуть виготовляти наркотик «дезоморфін».

Читайте такожУ Києві виявили наркопритон, у якому проживала 3-річна дитинаТочно така ж ситуація склалася в Новомосковську, де в одній з аптек правоохоронці провели обшук.

В цілому у аптекарів вилучили близько 30 тисяч таблеток на суму близько 90 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження. Аптекарям загрожує до п'яти років в'язниці.

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