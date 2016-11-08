Біля "Станиці Луганської" планують розмістити спецмісію Червоного Хреста

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє про підтримку пропозиції ОБСЄ розмістити біля контрольного пункту в`їзду-виїзду «Станиця Луганська» спеціальну місію Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це вона повідомила у Facebook.

Читайте такожЗа участю Червоного Хреста знайдено понад 500 осіб, які вважалися зниклими безвісти на ДонбасіЗа її словами, сьогодні у Мінську працювала лише робоча підгрупа з гуманітарних питань.

Геращенко зазначила, що обговорювалось питання роботи контрольних пунктів в`їзду-виїзду.

«Україна наполягає на безумовному дотриманні «режиму тиші» і створенні безпечних умов для цивільного населення, яке щодня перетинає КПВВ на лінії зіткнення, щоб отримати пенсії на підконтрольній українській владі території», - заявила Геращенко.

Читайте такожУ Сумах переселенці отримають продуктові ваучери від Червоного Хреста«Підтримали пропозицію ОБСЄ розмістити поблизу КПВВ «Станиця Луганська» спеціальну місію Червоного Хреста, що сприятиме безпековій ситуації поблизу пропускного пункту. Українська сторона взагалі виступає за те, аби постійно діючі пункти МКЧХ і ОБСЄ діяли поблизу всіх пропускних пунктів. Не приїжджали туди на 15 хвилин на день, а працювали цілодобово», - наголосила вона.

У зв'язку з цим представник України наголосила, що «ми підтримуємо участь МКЧХ в відновленні мосту через Сіверський Донець в районі Станиці Луганськоі, що б дуже допомогло простим людям».

Окрім того, вона наголосила, що гостро порушила питання відкриття КПВВ «Золоте», робота якого заблокована з 31 березня цього року.

Читайте такожЖитомирська облрада просить зберегти патронажну службу Червоного Хреста України«Поки що під надуманими приводами ОРЛДО не дають можливості розпочати роботу цього пропускного пункту, знову і знову відтягуючи на невизначений термін його відкриття. Звернулася до ОБСЄ з проханням сприяти якнайшвидшому відкриттю КПВВ - аби, нарешті, розвантажити інші контрольні пункти і реально допомогти цивільному населенню», - підкреслила Геращенко.

На її переконання, вирішення проблем КПВВ полегшило б життя тим людям, які змушені перетинати блокпости.