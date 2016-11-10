Дніпропетровська обласна лікарня отримала від медиків Норвегії наркозну станцію

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім.І.І.Мечникова

в операційній провели запуск наркозної станції.

Цю станцію лікарні передали колеги з Норвегії, повідомляє сайт міста Дніпра 056.ua.

Читайте такожДніпропетровська обласна лікарня просить виділити 3 млн грн на ліки для бійців АТО"Дуже важливо, що в скрутну хвилину наші колеги з Норвегії доставили найбільш необхідні апарати для надання допомоги пораненим бійцям. 2100 поранених врятували. Бійці щодня надходять. Величезна подяка всім, хто допомагає лікарні Мечникова", - написав головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.І.І.Мечникова Сергій Риженко.