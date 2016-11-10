Дніпропетровська обласна лікарня отримала від медиків Норвегії наркозну станцію
09:18, 10 листопада 2016Новини регіонів
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Дуже важливо, що в скрутну хвилину колеги з Норвегії доставили найбільш необхідні апарати для надання допомоги пораненим бійцям.
В лікарню Мечникова норвежці доставили необхідний апарат / Фото: 056.ua
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім.І.І.Мечникова
в операційній провели запуск наркозної станції.
Цю станцію лікарні передали колеги з Норвегії, повідомляє сайт міста Дніпра 056.ua.
Читайте такожДніпропетровська обласна лікарня просить виділити 3 млн грн на ліки для бійців АТО"Дуже важливо, що в скрутну хвилину наші колеги з Норвегії доставили найбільш необхідні апарати для надання допомоги пораненим бійцям. 2100 поранених врятували. Бійці щодня надходять. Величезна подяка всім, хто допомагає лікарні Мечникова", - написав головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.І.І.Мечникова Сергій Риженко.
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