Завершено розслідування загибелі 18 осіб під час пожежі в будинку престарілих в селі Літочки

Завершено розслідування резонансної справи за фактом загибелі 18 людей в результаті пожежі в будинку престарілих в селі Літочки Київської області, що сталася 29 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Власнику будинку для людей похилого віку оголошено підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Як йдеться в повідомленні, у ході досудового розслідування встановлено, що «внаслідок злочинної самовпевненості та недотримання правил пожежної безпеки 40-річним підозрюваним, приблизно о 3-й годині ранку в житловій приватній будівлі, яка належить підозрюваному та використовувалася в якості пансіонату для людей похилого віку, виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 18 осіб та одній особі заподіяно тілесні ушкодження».

Підозрюваному, його захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, повідомили в прокуратурі.

Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті, додали у відомстві.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Читайте такожНа Київщині перевірять усі заклади, де проживають соціально незахищені громадяниЯк повідомляв УНІАН, в ніч на 29 травня у селі Літочки Броварського району в двоповерховій будівлі, де проживали люди похилого віку, виникла пожежа. Встановлено, що на момент пожежі в будинку перебували 35 осіб. Вдалося врятувати 18 осіб, з яких п'ятеро з опіками госпіталізовані. На місці пожежі було виявлено тіла 17 загиблих.

Підприємця, який організував будинок для людей похилого віку, затримали.

За даними поліції, ліжко-місце у приватному будинку для людей похилого віку з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць.