Гумштаб відправив жителям Донбасу ще 340 тонн продуктів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні вранці, 10 листопада, з Дніпра в Донецьк виїхала 266-а автоколона Штабу. Машини везуть продуктову гуманітарну допомогу для мирних жителів непідконтрольної території Донбасу.

Із 340 тонн доставлених продуктів волонтери сформують 50 тис. дорослих продуктових наборів. Планується, що вдень автоколона пройде митну і фіскальну перевірку на КПВВ «Новотроїцьке», а ввечері доставить гуманітарну допомогу в Донецьк.

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