У Києві центр захисту безпритульних дітей отримав право на оренду земельної ділянки, де він розташований

Київрада надала юридичне право центру захисту дітей «Наші діти» на оренду земельної ділянки на проспекті Павла Тичини, 28-Б у Дніпровському районі, на якій він і розташований.

Читайте такожВ Україні понад 25 тис. дітей-сиріт не мають власного житла – правозахисникиЯк повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, для цього було внесено відповідні зміни у договір оренди.

«Починаючи з 2005 року столиця України реалізовує спільно з урядами Німеччини та Польщі інноваційний соціальний проект за європейськими стандартами, який за допомогою кращих світових методик надає проживання київським дітям, позбавленим батьківської опіки, а також комплексну соціально-психологічну, педагогічну та інші види допомоги на постійній основі. Даний проект має назву «Центр захисту дітей «Наші діти», – сказав ініціатор подання, керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Читайте такожУ 90% дітей, які проживають в інтернатах, є живі батьки - статистика За його словами, у міській цільовій програмі «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки передбачено кошти на покриття витрат центру на сплату орендної плати за земельну ділянку. Проте цього року він не зміг використати ці кошти за цільовим призначенням, оскільки орендарем території під спорудами центру офіційно є інша організація - Німецько-Польсько-Українське товариство в Україні – основний донор і партнер у цьому проекті, який ділянку не використовує.

У зв᾽язку з цим депутати Київради підтримали проект рішення і проголосували за офіційне переоформлення оренди земельної ділянки центром захисту дітей «Наші діти».

Читайте такожУ Києві діти-інваліди, які живуть у прийомних сім'ях, отримуватимуть допомогу«Передача права землекористувача унеможливила ймовірність припинення вигідного для міста інноваційного проекту із захисту прав столичних дітей, які потрапили у складні життєві обставини», – сказав Бондаренко.