Донеччина: мешканці Новогродівки безоплатно отримали вугілля від штабу Ахметова
Почалася робота Гуманітарного штабу Ріната Ахметова щодо відвантаження палива мешканцям Новогродівки.
Станом на 10 листопада, понад 120 родин міста вже отримали безкоштовний вугілля для опалення своїх будинків в зимовий період.
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«За рішенням Ріната Ахметова, штаб надає адресну допомогу жителям Новогродівки, які опинилися у скрутному становищі. Допомогу планувалося виділити для 380 сімей колишніх працівників шахт, прізвища яких були вказані у зверненні. А також для 100 жителів міста з найнужденніших категорій, зокрема, багатодітних сімей, сімей, які виховують інвалідів, батьків-одинаків. Нам був наданий список шахтарів-пенсіонерів станом на 2014 рік. Деякі одержувачі допомоги з того часу виїхали з міста, померли або з ними неможливо зв'язатися. На даний момент у списку 370 сімей», ‒ розповів Андрій Хворостянко, менеджер програм і проектів Гуманітарного штабу.
Кожна сім'я отримає по 2,95 тонни вугілля на зиму. Протягом місяця паливо доставлять додому всім адресатам. Обсяг гуманітарної допомоги від Штабу складе понад 1 тисячу тонни вугілля.