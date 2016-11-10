Донеччина: мешканці Новогродівки безоплатно отримали вугілля від штабу Ахметова

Станом на 10 листопада, понад 120 родин міста вже отримали безкоштовний вугілля для опалення своїх будинків в зимовий період.

Читайте такожГумштаб відправив жителям Донбасу ще 340 тонн продуктів

«За рішенням Ріната Ахметова, штаб надає адресну допомогу жителям Новогродівки, які опинилися у скрутному становищі. Допомогу планувалося виділити для 380 сімей колишніх працівників шахт, прізвища яких були вказані у зверненні. А також для 100 жителів міста з найнужденніших категорій, зокрема, багатодітних сімей, сімей, які виховують інвалідів, батьків-одинаків. Нам був наданий список шахтарів-пенсіонерів станом на 2014 рік. Деякі одержувачі допомоги з того часу виїхали з міста, померли або з ними неможливо зв'язатися. На даний момент у списку 370 сімей», ‒ розповів Андрій Хворостянко, менеджер програм і проектів Гуманітарного штабу.

Кожна сім'я отримає по 2,95 тонни вугілля на зиму. Протягом місяця паливо доставлять додому всім адресатам. Обсяг гуманітарної допомоги від Штабу складе понад 1 тисячу тонни вугілля.