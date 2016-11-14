У Чернівецькій області рятувальники за добу витягли зі снігу 5 автомобілів "швидкої"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Чернівецькій області, станом на 11:00 14 листопада рятувальники здійснили 49 виїздів для надання населенню допомоги й ліквідації наслідків негоди.

Зокрема, у п’яти випадках працівники ДСНС проводили буксирування автомобілів швидкої медичної допомоги. У селі Костинці Сторожинецького району рятувальники відбуксирували «швидку», у якій знаходилося четверо людей, зокрема одна дитина.

У місті Вашківці Вижницького району рятувальники двічі діставали карети швидкої із снігових заметів. Ще один випадок вивільнення швидкої з заметів зафіксували у місті Кіцмань.

«У результаті оперативних дій рятувальників всі автомобілі було вивільнено, а машини швидкої медичної допомоги змогли вчасно дістатися до хворих», - повідомляє прес-служба управління.

У Чернівцях пожежно-рятувальні підрозділи залучалися до розпилення та прибирання дерева, яке впало на автомобіль, що рухався по вул. Авангардній. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання прибрали дерево. Водій госпіталізації не потребував.

Загалом дерева, які впали, пошкодили 12 автомобілів. Також доводилося прибирати повалені внаслідок негоди дерева з проїжджих частин та будівель.

У с. Маршинці Новоселицького району, м. Новоселиці та м. Хотині рятувальні підрозділи залучалися до відкачування води з підвальних приміщень будівель.

Всього до ліквідації наслідків негоди від УДСНС залучалось 44 одиниці техніки та 178 чоловік особового складу.

Станом на 09:30 знеструмлено 41 лінію електропередач, внаслідок чого без електропостачання залишалися 64 населених пункти, з них 36 частково у 6 районах області (Вижницький, Глибоцький, Кіцманський, Хотинський, Путильський, Сторожинецький) та м. Чернівці.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 12–14 листопада внаслідок несприятливих погодних умов (сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру) були знеструмлені 988 населених пунктів у 13 областях.

Найбільшу кількість снігового покрову, до 50 см, зафіксовано у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.