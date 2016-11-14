На Тернопільщині від переохолодження загинув 41-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в селі Давидківці Чортківського району.

Тіло загиблого виявив місцевий мешканець. Поліцейські встановили, що від переохолодження помер 41-річний житель села Лосяч Борщівського району, який у нетверезому стані повертався додому.

Через сп’яніння чоловік впав і заснув під огорожею. Медики діагностували смерть від переохолодження. У загиблого залишилися двоє дітей.