На Тернопільщині від переохолодження загинув 41-річний чоловік

14:05, 14 листопада 2016
Новини регіонів
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На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 41-річний чоловік.

Снігопади знеструмили 430 населених пунктів в 9 областях / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в селі Давидківці Чортківського району.

Тіло загиблого виявив місцевий мешканець. Поліцейські встановили, що від переохолодження помер 41-річний житель села Лосяч Борщівського району, який у нетверезому стані повертався додому.

Через сп’яніння чоловік впав і заснув під огорожею. Медики діагностували смерть від переохолодження. У загиблого залишилися двоє дітей.

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