На Тернопільщині від переохолодження загинув 41-річний чоловік
14:05, 14 листопада 2016Новини регіонів
82
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 41-річний чоловік.
Через сп’яніння чоловік впав і заснув під огорожею / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в селі Давидківці Чортківського району.
Тіло загиблого виявив місцевий мешканець. Поліцейські встановили, що від переохолодження помер 41-річний житель села Лосяч Борщівського району, який у нетверезому стані повертався додому.
Через сп’яніння чоловік впав і заснув під огорожею. Медики діагностували смерть від переохолодження. У загиблого залишилися двоє дітей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter