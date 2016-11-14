Сьогодні День боротьби з діабетом: як долають недугу діти Донбасу

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом. Ця дата служить нагадуванням про зростання кількості хворих на цю недугу і важливість допомоги таким людям. На початок 2016 року в Україні зареєстровано 1,2 млн хворих на цукровий діабет (без урахування непідконтрольних Україні територій). У всьому світі це 422 млн осіб.

В Україні для хворих на цукровий діабет діє державна програма щодо забезпечення інсуліном. Але на непідконтрольній території Донбасу з початку збройного конфлікту тисячі дітей і дорослих залишилися без життєво важливих препаратів, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Одним з перших підтримку інсулінозалежний дітям з Донбасу надав Гуманітарний штаб Ріната Ахметова. 2 роки дітям до 18 років Штаб адресно видає інсулін і тест-смужки. Вік найменшого отримувача допомоги – 1 рік.

Читайте такожЧверть жителів Донецької області відчувають нестачу медикаментів – дослідження«На гарячу лінію Штабу продовжують надходити заявки на забезпечення дітей інсуліном. На сьогодні 246 дітей отримали препарат. Ми розглядаємо кожне звернення індивідуально, і намагаємося в найкоротші терміни передати дитині інсулін, який підходить саме їй. Дуже часто сім'ї з непідконтрольних територій звертаються до нас, коли для їх дитини це вже питання життя і смерті», – розповідає Юлія Герасименко, керівник напрямку «Адресна допомога» Гуманітарного штабу.

Крім інсуліну за індивідуальними зверненнями, Штаб видає тест-смужки в рамках проекту «Ліки дітям». «До нас надходить багато дзвінків про необхідність тест-смужок, які не менш важливі хворій на цукровий діабет дитині. Введення інсуліну можливе тільки після точних даних вмісту цукру в крові, і саме тест-смужки допомагають його визначити. Кожна дитина отримує набір тест-смужок на 3 місяці», – говорить Юлія Герасименко.

Читайте такожНа окупованих територіях Донбасу - проблеми з інсуліном для дітей За час роботи проекту діти з непідконтрольної території отримали 425 наборів тест-смужок. Найчастіше прохання про допомогу приходять з Донецька, Шахтарська, Ясинуватої, Тореза, Макіївки, Єнакієвого і Горлівки.

Щоб залишити заявку на допомогу інсуліном, необхідно зателефонувати на гарячу лінію Гуманітарного штабу 0800 509 001. Інформацію, як залишити заявку на отримання тест-смужок за проектом «Ліки дітям», можна знайти за посиланням.