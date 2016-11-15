У Львові двоє людей отруїлися чадним газом

У Львові чадним газом отруїлися двоє людей. З них 14-річна дитина.

Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, о 20:30 на вул. Дорогичинській, що у Шевченківському районі Львова, у приватному будинку отруївся чадним газом 14-літній підліток. Із 10% карбоксигемоглобіну у крові потерпілого було шпиталізовано до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Його стан на 06:00 15 листопада задовільний.

Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до колонки у ванній кімнаті будинку.

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Після проходження барокамери чоловік відмовився від госпіталізації та у задовільному стані відпущений додому.