На Чернігівщині ліквідовано незаконне звалище люмінесцентних ламп

На Чернігівщині ліквідовано несанкціоноване звалище люмінесцентних ламп, що було виявлено у жовтні поблизу с. Змітнів Сосницького району.

Як поінформували УНІАН у Державній екологічній інспекції в області, 14 листопада усі лампи завантажили та вивезли за межі району.

Читайте такожВінниччина: у покинутому будинку виявлено понад 9 тис ламп, що містять ртутьЗа даними інспекції, це зробили представники фірми, з вини якої виникло звалище. У них є договір на утилізацію цих небезпечних відходів із спеціалізованим підприємством у м. Кропивницький.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня поблизу села Змітнів Сосницького району Чернігівської області було виявлено несанкціоноване звалище відпрацьованих люмінесцентних ламп. Лампи (за попередніми підрахунками, близько 35 тис. шт) невідомі вивантажили обабіч дороги. Під час перевірки виявити осіб, що допустили вказане правопорушення не вдалося, але на картонних упаковках ламп зазначені адреса, назви та номери навчальних закладів міста Києва.

Читайте такожУ Черкасах у приватному домогосподарстві знайшли більш як 3 кг ртутіДержавна екологічна інспекція області направила листи до Сосницької РДА, Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та Управління ДСНС у Чернігівській області з вимогою вжити невідкладних заходів щодо ліквідації цих відходів. Прокуратура області відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля).

Читайте такожНа "Радикалі" залишається сотні тисяч тонн небезпечної ртуті, що загрожує здоров'ю киянВідпрацьовані люмінесцентні лампи відносяться до промислових відходів I класу (класифікуються як надзвичайно небезпечні відходи) та створюють загрозу для навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей. Екологи оцінили збитки від даного звалища у майже 80 тис. грн.