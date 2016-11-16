У Дніпропетровській області найбільше діабетиків

Вже третій рік Дніпропетровська область займає 1-е місце за кількістю людей з ендокринними патологіями і кількістю хворих на цукровий діабет, повідомляє сайт міста Дніпра 056.ua.

Читайте такожСупова дієта знижує ризик розвитку діабету на 90%"На 1 січня 2016 року в області на обліку у ендокринологів перебуває 103 тис пацієнтів, понад 19,5 тис осіб постійно потребують інсулінів, - сказала завідувачка відділення ендокринології обласної лікарні ім.Мечникова, головний позаштатний спеціаліст з ендокринології ДЗО ОДА Катерина Маляр.

Зазначимо, що загальнонаціональну програму "Цукровий діабет" закрили в грудні 2013 року, але у Дніпропетровській області - продовжили на 1 рік. Потім прийняли програму "Здоров'я жителів Дніпропетровщини до 2019 року", в якій вказаний і цукровий діабет.

"У нас працює електронний реєстр хворих на цукровий діабет. В нього внесено 675 дітей і 19600 дорослих. Всі вони отримують інсулінотерапію, - зазначила вона. - Щорічно захворюють близько 10-ти дорослих і близько 100 дітей і підлітків. За свої кошти вони препарати не купують. Протягом року поставили інсулінів на суму 56 млн грн, уклали договори на суму 22 млн грн, ще на 8,5 млн грн очікується закупівля. Також відновилася закупівля глюкогона для дітей. Ці препарати допомагають уникнути важких наслідків у дітей, хворих на діабет. Також ми забезпечуємо інсулінами більш як 500 переселенців".

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"Сподіваюся, що ситуація зміниться. Інсуліни закуповуються за рахунок місцевих бюджетів великих міст", - підсумувала Катерина Маляр.