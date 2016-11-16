На Одещині - критична ситуація з наданням швидкої медичної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це 15 листопада на екстреній прес-конференції заявили керівники профільних медичних установ.

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Зокрема, за словами головного лікаря комунальної установи «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Миколи Турчина, швидка допомога регіону недофінансована з обласного бюджету на 40% в частині витрат на пально-мастильні матеріали.

«У нас було звернення до обласної ради про дофінансування витрат за ПММ. 20 жовтня була сесія облради, на якій для нас виділили понад 18,73 млн грн для того, щоб ми забезпечили швидку допомогу Одеси й області на цей рік і січень 2017-го. Але гроші не надійшли, і ми на межі зупинки», - підкреслив Турчин.

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Він зазначив, що до сьогодні вдавалося забезпечити виїзди автомобілів швидкої допомоги за рахунок перенаправлення на закупівлю ПММ «резервних» 2 млн грн, призначених для придбання запасних частин (деталей, шин тощо).

«Завдяки цьому, дотягли до сьогоднішнього дня. Нам весь час говорили: почекайте, але кошти так і не надійшли... Це - критична ситуація, яка щодня посилюється. Ми відповідаємо за швидку допомогу, не надання якої загрожує кримінальним покаранням... Завтра, якщо не надійдуть гроші, будемо носити хворих на собі», - підкреслив Турчин.

За словами директора КП «Автобаза сантранспорту» Олега Совіка, максимально, що можна планувати, - це виїзди в регіони автомобілів швидкої допомоги на 16 листопада.

«Максимально ми можемо планувати завтрашній день, але можу сказати абсолютно точно: бачу, що буде зупинка. Ми максимально намагаємося вирішити проблему, але поки що не можемо. Просимо чиновників, від яких залежить вирішення цієї проблеми, посприяти і вирішити її», - акцентував він.

Зазначалося, що щодня здійснюється близько 1,5 тис. виїздів швидкої допомоги, з яких 800 – у райони області. Йдеться про необхідність заправки понад 200 автомобілів.

Турчин зазначив, що кошти не виділяються, оскільки «немає рішення департаменту охорони здоров'я ОДА".

«Припускаю, що, швидше за все, не можуть дійти консенсусу відомства (обласні – УНІАН)», - сказав головний лікар.