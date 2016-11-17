У Вінниці за добу до лікарні звернулися 60 осіб з переломами і забоями

Минулої доби до травматологічного відділення Вінницької міської лікарні швидкої допомоги звернулися 60 осіб, повідомила Вінниця.info. Фактично, впродовж робочого дня кожні 15 хвилин, до медзакладу приходив новий пацієнт. Люди травмувалися через ожеледицю.

Читайте такожУ Чернівецькій області рятувальники за добу витягли зі снігу 5 автомобілів "швидкої"«Драми немає. У попередні роки фіксували і понад сотню людей за добу. І тоді були колапси. - Прокоментував завідувач травматологічного відділення Вінницької міської лікарні швидкої допомоги Ігор Куленко. - Адже, перед тим, як людина вийде з лікарні, після огляду спеціаліста їй потрібно сходити на рентген, повернутися, отримати гіпсування, або інші маніпуляції. Не дивно, що бувають скандали. За вчорашній день звернулися 60 травмованих. Загалом після падінь після ожеледиці. У кого рука, у кого нога, у кого ребра. Переломи, забої, «розтяжки». Хоч дороги для транспорту у нас вичищені дуже добре, на частині для пішоходів небезпечно. Слава Богу, летальних випадків не фіксували».