В Одесі відкрили комплекс для навчання військових медиків з надання допомоги в польових умовах

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Міністерства оборони, на території Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) відкрито сучасний симуляційний комплекс, який буде функціонувати на базі кафедри медицини катастроф та військової медицини Національного медичного університету.

Його важливість полягає у тому, що із застосуванням спеціальних тренажерів, роботів і комп'ютерних систем військові медики зможуть здійснювати імітацію різних видів поранень і таким чином отримувати необхідні навички з надання допомоги в польових умовах.

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Як наголосив завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини Одеського національного медичного університету Володимир Майданюк, наявність цього комплексу у подальшому сприятиме досягненню високого рівня клінічної компетенції, як лікарями, так і санітарними інструкторами. Упровадження в навчальний процес імітаційних технологій дає можливість моделювати різні ситуації життєдіяльності організму, зокрема, при отриманні бойової травми.

«Для того, щоб готувати надійні кадри, потрібна відповідна потужна навчально-матеріальна база, тому відкриття симуляційного комплексу на нашій кафедрі є дуже важливим кроком у цьому напрямку», - зазначив Майданюк.

Підкреслюється, що одеський виш є першим в Україні, де відкрито такий сучасний комплекс.

Комплекс складається з двох багатоцільових симуляторів життєдіяльності пацієнта, які призначені для моделювання ситуації з надання допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах. Надалі за допомогою цих симуляторів будуть навчатися студенти-медики і представники вищого, середнього і молодшого військового медперсоналу перед відрядженнями в зону проведення АТО, що дозволить їм добре підготуватися до роботи в екстремальних (бойових) ситуаціях.