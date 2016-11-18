В одеський військово-медичний центр із зони АТО доставлено 13 бійців
08:21, 18 листопада 2016Новини регіонів
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У Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса) вчора із зони проведення антитерористичної операції доставлено 13 бійців.
В одеський Військово-медичний центр із зони АТО доставлено 13 бійців / УНІАН
Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, бійці доставлені вдень літаком.
За словами Танцюри, який супроводжував бійців з аеродрому до медцентру, з 13 - троє бійців, які у тяжкому стані, поміщені до реанімації.
«У двох – мінно-вибухові поранення, які вони дістали біля Бутівки, один дістав кульове поранення під Авдіївкою», - сказав Танцюра.
Він відзначив, що решта бійців, які були доставлені сьогодні, розміщені в інших відділеннях.
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