В одеський військово-медичний центр із зони АТО доставлено 13 бійців

08:21, 18 листопада 2016
Новини регіонів
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У Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса) вчора із зони проведення антитерористичної операції доставлено 13 бійців.

Поранений під час АТО військовослужбовець Ігор Скляров у Військово-медичному клінічному центрі

Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, бійці доставлені вдень літаком.

За словами Танцюри, який супроводжував бійців з аеродрому до медцентру, з 13 - троє бійців, які у тяжкому стані, поміщені до реанімації.

«У двох – мінно-вибухові поранення, які вони дістали біля Бутівки, один дістав кульове поранення під Авдіївкою», - сказав Танцюра.

Він відзначив, що решта бійців, які були доставлені сьогодні, розміщені в інших відділеннях.

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