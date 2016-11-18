Медики встановлюють причину смерті 11-річного хлопчика з діагнозом "поліоподібне захворювання"

Як повідомила УНІАН завідувач відділення інтенсивної терапії Волинської обласної інфекційної лікарні Олена Димарчук, у медзаклад дитину доправили 14 листопада за направленням Любомльської центральної райлікарні.

У день госпіталізації хлопчик вже не міг рухати кінцівками, не міг ні сісти, ні піднятися з ліжка, не тримав голову, мав підвищену температуру тіла.

«Був виставлений діагноз - гостра прогресуюча полірадикулонейропатія (Синдром Гієна-Барре). Простими словами - це аутоімунне захворювання, етіологія якого до кінця не з’ясована. Його збудником можуть бути різні типи вірусів. Уражається периферична нервова система, корінці спинного мозку. Дитину рятували, але, незважаючи на реанімаційні заходи, 16 листопада хлопчик помер», - зазначила Димарчук.

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Як уточнила головний спеціаліст з педіатрії Управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Людмила Рожко, хлопчик був вакцинований від поліомієліту згідно з календарем щеплень, про що свідчать відповідні документи, на цьому наголошують і батьки.

Як додали УНІАН у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України, термінове повідомлення про випадок захворювання мешканця смт. Головне Любомльського району, учня 6-го класу місцевої школи на «Гострий в’ялий параліч?» («ГВП?») до лабораторного центру надійшло 16 листопада.

«Оскільки встановлений медичними працівниками попередній діагноз «ГВП?» класифікується як поліомієлітоподібне захворювання, фахівцями ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» терміново розпочато проведення усього комплексу протиепідемічних заходів у вогнищах по місцю проживання та навчання дитини, передбачені Міністерством охорони здоров’я», - зазначається у повідомленні центру.

Наразі проводиться вірусологічне обстеження контактних дітей, дослідження зразків матеріалу від хворого для встановлення діагнозу, оскільки лише випадок гострого в’ялого паралічу, при якому виділено поліовірус, класифікується як поліомієліт, причому частина взірців направлена для проведення паралельних досліджень до вірусологічної лабораторії ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України».

Також вивчається прищеплювальний статус учнів школи, вживаються дезінфекційні заходи.

За інформацією місцевих ЗМІ, сьогодні, 17 листопада, хлопчика поховали в смт. Головне.