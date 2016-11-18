В Одеській області через отруєння грибами померла маленька дитина

Як повідомили УНІАН у райдержадміністрації, в Арцизькому районі повальне захоплення збиранням грибів і вживання їх у їжу призвело до масового отруєння.

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Станом на 17 листопада, з діагнозом «отруєння грибами» у лікарні виявилися 10 осіб. Серед них - дві сім'ї з міста Арциза.

«Дитина у віці 1,8 місяців померла у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні, решта - у важкому стані», - повідомили в райадміністрації.

Зазначається, що повідомлення про трьох останніх постраждалих надійшло в РДА сьогодні о 6.00 від медсестри реанімаційного відділення. «У відділення з діагнозом «отруєння грибами» у важкому стані доставлено сім'ю із села Виноградівка - батько, мати і син», - зазначили в РДА.