У Тернополі мерія обіцяє компенсувати всі витрати на лікування травмованих через ожеледицю

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, про це заявив міський голова Сергій Надал 17 листопада під час розмови з пацієнтами Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги, які отримали травми на неприбраних після снігопаду вулицях.

Читайте такожУ Вінниці за добу до лікарні звернулося 60 осіб з переломами, вивихами та забоями

«Ще раз хочу попросити вибачення у цих людей та їхніх рідних за те, що ні техніка, ні комунальні служби не встигли оперативно справитися з ситуацією, внаслідок чого люди отримали травми. Сьогодні на лікуванні у тернопільській лікарні перебувають 22 особи, травмовані через снігопади. Нам надана інформація про вартість їх лікування, тому ми компенсуємо їм 100% тієї суми, яку вони потратили на лікування», – пообіцяв Надал.

Водночас він зазначив, що згодом дані витрати міськрадою будуть виставлені як претензія для відшкодування підряднику, який винен у невиконанні своїх договірних зобов’язань і не прибрав місто.

Про які саме суми йдеться Надал не уточнив.

Водночас у соцмережах тернополяни зазначають, що кількість травмованих є значно більшою, ніж ті люди, які зараз перебувають на стаціонарному лікуванні. А ті, хто потрапив до лікарні, поніс й інші витрати, окрім придбання ліків.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки.

У відповідь на обурення громадськості мерія, як компенсацію, запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 15 по 17 листопада.